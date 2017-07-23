Афганская полиция начала поиски похищенных талибами* жителей

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Афганские полицейские начали поисково-спасательную операцию через два дня после того, как по меньшей мере 70 жителей одной деревни на юге страны были похищены, вероятно, боевиками радикального движения "Талибан", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что семеро похищенных убиты. Также сообщалось, что порядка 30 человек освобождены, правоохранители не досчитались еще порядка 30 человек.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за похищение. Причина похищения устанавливается. Полиция обвинила в гибели местных жителей движение "Талибан"*.

* Террористическая группировка, запрещена в России