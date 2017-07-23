Расследование Дохи подтверждает, что новостное агентство Катара взломали

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Национальное расследование, как и данные разведки США, подтверждают, что новостное агентство Катара было взломано хакерами, это акт агрессии со стороны иностранного государства, заявил в интервью РИА Новости посол Катара в Москве Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

"Сейчас люди знают, что лежало у истоков кризиса, они понимают: то, что случилось 24 мая, было актом незаконной агрессии со стороны другого государства. Я имею в виду хакерский взлом нашего новостного агентства. Опубликован доклад разведки США, который это подтверждает, как и данные нашего собственного расследования", — сказал посол.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел, когда Катарское агентство новостей разместило якобы речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Катар заявлял, что сайт был взломан, а публикация не имеет отношения к властям страны. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и настояли, что слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13:00.