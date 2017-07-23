В ОАЭ раскритиковали выступление правителя Катара

ДУБАЙ, 23 июл — РИА Новости. Государственный министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш считает, что выступление правителя Катара не разрешает кризис вокруг этой страны, а лишь углубляет его.

Накануне эмир Катара впервые публично выступил после обострения кризиса в отношениях с четырьмя арабскими странами. Телеобращение транслировалось по катарскому спутниковому телеканалу "Аль-Джазира". В частности он сказал, что Катар готов к диалогу при условии, что никто не будет вмешиваться во внутренние дела государства и пытаться диктовать условия. Кампанию арабских стран против Катара он назвал спланированной попыткой очернить государство в глазах мирового сообщества.

"Мне хотелось, чтобы выступление шейха Тамима (эмир Катара — шейх Тамим бен Хамад Аль Тани) стало инициативой к пересмотру (позиций) и призывом к общению. Позиции известны, и их повторение углубляет кризис. Диалог необходим и желателен, но его стержнем должен быть пересмотр (позиций)", — написал Гаргаш в своём аккаунте в Twitter.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Самыми болезненными для Катара стали меры, принятые его соседями и партнерами по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн не только прервали дипломатические отношения, но и закрыли для Катара свое воздушное пространство, сухопутные границы, территориальные воды и запретили своим подданным посещать Катар, а катарцам предписали в течение двух недель покинуть территории своих государств.