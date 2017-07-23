В Калифорнии значительно замедлилось распространение лесных пожаров

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Распространение лесных пожаров, бушующих к западу от Йосемитского национального парка в Калифорнии, сильно замедлилось, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пожарную службу штата.

Пламя вспыхнуло 16 июля, в результате стихийного бедствия свои дома были вынуждены покинуть тысячи человек. Пожар до сих пор угрожает 1,5 тысячи жилых домов.

"Они все еще находятся лицом к лицу с неконтролируемым огнем, однако пожар распространяется не со скоростью 30 миль в час (порядка 50 километров в час — ред.), он ползет", — сообщил представитель пожарной службы Брендон Ваккаро.

Согласно последним данным, лесные пожары уничтожили 60 жилых домов и еще более 60 других строений.

Почти 4,5 тысяч пожарных тушат пламя при помощи самолетов-цистерн, вертолетов и бульдозеров. Ранее огонь мог охватывать площадь до 120 квадратных километров в день, однако к выходным это значение снизилось всего до четырех километров.

В настоящий момент пожар продвигается на северо-восток, 30% пламени локализовано. По словам Ваккаро, пожарным может потребоваться еще две недели, чтобы полностью окружить очаг распространения.