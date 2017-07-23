В Калифорнии значительно замедлилось распространение лесных пожаров

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Распространение лесных пожаров, бушующих к западу от Йосемитского национального парка в Калифорнии, сильно замедлилось, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пожарную службу штата.
"Они все еще находятся лицом к лицу с неконтролируемым огнем, однако пожар распространяется не со скоростью 30 миль в час (порядка 50 километров в час — ред.), он ползет", — сообщил представитель пожарной службы Брендон Ваккаро.
Согласно последним данным, лесные пожары уничтожили 60 жилых домов и еще более 60 других строений.
В настоящий момент пожар продвигается на северо-восток, 30% пламени локализовано. По словам Ваккаро, пожарным может потребоваться еще две недели, чтобы полностью окружить очаг распространения.