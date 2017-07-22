Глава АНБ считает, что сейчас не лучшее время создавать кибергруппу с РФ

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Глава Агентства нацбезопасности (АНБ) США и киберкомандования адмирал Майкл Роджерс считает, что сейчас не лучшее время для создания российско-американской совместной группы по кибербезопасности.

"Если говорить о моих взглядах по этому поводу, я бы сказал, что сейчас, вероятно, не самое лучшее время, чтобы этим (созданием совместной группы) заниматься", — сказал он в субботу, выступая в рамках форума по безопасности, организованного Aspen Institute.

При этом, он добавил, что создание этой группы в перспективе, возможно, не самое плохое решение.