Глава канцелярии Меркель: политику в отношении Анкары надо пересмотреть

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава ведомства федерального канцлера Ангелы Меркель Петер Альтмайер выступил в пользу пересмотра политики ФРГ в отношении Турции, заявив, что принятие мер "абсолютно необходимо".

"Мы обязаны защищать наших граждан и наши предприятия. Турция должна понять, что федеральное правительство единодушно. Поведение Турции неприемлемо", — заявил Альтмайер в интервью изданию Bild am Sonntag.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в четверг заявил, что ФРГ пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары, кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции. Внешнеполитическое ведомство также ужесточило рекомендации гражданам страны для поездок в Турцию. МИД Турции назвал заявления Габриэля о пересмотре отношений с Турцией неприемлемыми и углубляющими кризис между двумя странами.

Во вторник суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пяти правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство выражает солидарность с немецким правозащитником. МИД ФРГ потребовал от Анкары его немедленного освобождения, назвав обвинения против Штойдтнера абсурдными, и вызвал в связи с его арестом турецкого посла.