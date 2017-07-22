МИД Австрии считает нормальной критику итальянских политиков из-за беженцев

ВЕНА, 22 июл — РИА Новости. Глава МИД Австрии Себастьян Курц не считает угрозой отношениям между странами заявления итальянского чиновника, выступившего с критикой его позиции по поводу беженцев.

Сальваторе Мартелло, мэр итальянского города Лампедуза, расположенного на одноименном острове, который стал одним из главных европейских центров по приему нелегальных мигрантов, в пятницу сравнил Курца с Адольфом Гитлером. Причиной этого стало заявление австрийца, что нелегальные мигранты, спасенные в Средиземном море, не должны доставляться на материковую часть Италии, откуда затем они могут отправиться на север в другие страны ЕС. По его мнению, этих беженцев следует содержать на острове Лампедуза.

"Италия является нашим соседом и важным партнером. Так что это в порядке вещей открыто общаться друг с другом. Было бы нечестно, если бы ясно не дали Италии понять, какова австрийская линия. Потому что если волна беженцев продолжит накатывать, государства Центральной Европы, такие как Австрия, должны защитить свои границы. Это должно быть ясно",- заявил Курц в интервью изданию Oesterreich в субботу.

По его словам, прозвучавшие оскорбления направлены их автором на себя же.

Он напомнил, что во время его требований закрыть балканский маршрут движения мигрантов уже появлялись подобные реакции со стороны греческих политиков. "Через несколько месяцев даже они согласились, что закрытие будет в интересах Европы, поскольку таким образом приток резко прерывается",- добавил Курц.

При этом он остался при своем мнении о необходимости закрытия средиземноморского маршрута и остановки потока беженцев с островов в материковую часть Италии.

Лампедуза, куда нелегальные мигранты начали прибывать еще в 1993 году, стала одним из символов нынешнего острейшего миграционного кризиса, переживаемого Европой. В октябре 2013 года близ побережья острова затонуло небольшое ливийское судно, в результате чего погибли около 400 беженцев. Эта трагедия, вызвавшая большой международный резонанс и послужила поводом для начала итальянской миссии Mare nostrum, а затем и операции ЕС Triton. В апреле 2015 года примерно в 200 километрах к югу от Лампедузы произошло кораблекрушение, жертвами которого стали около 800 мигрантов, спасти тогда удалось лишь 28 человек. После этой трагедии все мировое сообщество обратило внимание на проблему гибели мигрантов в Средиземном море.

В начале июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 100 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.