В МИД Ирана назвали угрозы властей США вмешательством в дела страны

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Заявления властей США в связи с задержанием в Иране американских граждан представляют собой вмешательство во внутренние дела Ирана, заявил представитель иранского МИД Бахрам Касеми.
Ранее Белый дом распространил заявление, в котором президент США Дональд Трамп грозит Ирану "последствиями" за задержание американских граждан, требуя освободить их, в том числе Сиюэ Ван, Роберта Левинсона, Сиамака и Бакера Намази.
"Заявления Белого дома, суть которых всегда заключается во вмешательстве во внутренние дела Ирана, не признаем", — заявил Касеми, отметив, что угрозы США проистекают из свойственной им привычки вмешиваться в чужие дела. Он отметил, что угрозы Вашингтона никак не повлияют на "волю судебной системы страны при привлечении лиц к суду, а также назначении наказаний тем, кто преступил законы страны и нарушил национальную безопасность Ирана".
Сиамак Намази и его отец Мохаммад Багер Намази, имеющие двойное гражданство Ирана и США, были приговорены в Иране к десяти годам за шпионаж.
В середине июля официальный представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Мохсени Эжеи заявил, что иранский суд приговорил гражданина США Вана Сиюэ, задержанного спецслужбами, к десяти годам тюремного заключения за попытку "внедриться" в иранские органы власти. По его словам, в Иране осужденный "собирал информацию" и "действовал по прямому указанию Америки".