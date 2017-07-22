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В МИД Ирана назвали угрозы властей США вмешательством в дела страны

21:0322.07.2017
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фотоФлаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Заявления властей США в связи с задержанием в Иране американских граждан представляют собой вмешательство во внутренние дела Ирана, заявил представитель иранского МИД Бахрам Касеми.

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ранее Белый дом распространил заявление, в котором президент США Дональд Трамп грозит Ирану "последствиями" за задержание американских граждан, требуя освободить их, в том числе Сиюэ Ван, Роберта Левинсона, Сиамака и Бакера Намази.

"Заявления Белого дома, суть которых всегда заключается во вмешательстве во внутренние дела Ирана, не признаем", — заявил Касеми, отметив, что угрозы США проистекают из свойственной им привычки вмешиваться в чужие дела. Он отметил, что угрозы Вашингтона никак не повлияют на "волю судебной системы страны при привлечении лиц к суду, а также назначении наказаний тем, кто преступил законы страны и нарушил национальную безопасность Ирана".

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В марте 2007 года Роберт Левинсон, которому на тот момент было 60 лет, исчез в районе иранского острова Киш. Ранее он работал в ФБР и занимался борьбой с организованной преступностью, но, как утверждают власти США, уволился оттуда за несколько лет до исчезновения. Некоторые СМИ подозревают, что Левинсон работал на ЦРУ. Касеми также сообщил, что Тегеран не располагает новыми данными о судьбе Левинсона после того, как он покинул территорию Ирана.

Сиамак Намази и его отец Мохаммад Багер Намази, имеющие двойное гражданство Ирана и США, были приговорены в Иране к десяти годам за шпионаж.

В середине июля официальный представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Мохсени Эжеи заявил, что иранский суд приговорил гражданина США Вана Сиюэ, задержанного спецслужбами, к десяти годам тюремного заключения за попытку "внедриться" в иранские органы власти. По его словам, в Иране осужденный "собирал информацию" и "действовал по прямому указанию Америки".

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