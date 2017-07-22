Додон уверен, что Партия социалистов получит большинство на выборах

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что на предстоящих выборах пропрезидентская Партия социалистов получит парламентское большинство.

"Мы планируем победить на следующих парламентских выборах. Сейчас Партия социалистов, которую я возглавлял до конца прошлого года, которая является пропрезидентской партией, по всем опросам имеет поддержку большинства граждан Республики Молдова", — сказал Додон в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24".

"Поэтому я уверен, что на парламентских выборах, которые состоятся в следующем году (они будут либо досрочные — в первой половине года, либо очередные — во второй половине года), Партия социалистов, с которой мы проводим единую линию, получит парламентское большинство", — указа президент.

По его словам, до этого момента у него есть "определенные полномочия для того, чтобы блокировать некоторые инициативы нынешнего парламентского большинства, чтобы отстаивать государственность Молдавии и не давать возможность, чтобы кто-то поторопился вступить в НАТО".

"Все это согласно моим полномочиям мы можем делать, и мы это будем делать", — добавил президент Молдавии.