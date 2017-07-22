"Найдите их сейчас же": что писал Трамп о утечках секретной информации

В субботу американские СМИ в очередной раз возмутили президента США. Washington Post опубликовала статью о встрече генпрокурора Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка. По информации издания, они якобы обсуждали предвыборную кампанию в США в прошлом году. Редакция Ria.ru решила вспомнить, какие еще утечки вызывали негодование американского лидера.