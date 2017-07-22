Посол Катара не считает принципиальным место встречи Дохи и арабских стран

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Место возможных прямых переговоров Дохи и ряда арабских стран не принципиально, главное — начать диалог на равноправной основе, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Катара в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

"В данном случае место не играет большого значения, гораздо важнее то, о чем мы будем договариваться", — заявил он, отвечая на вопрос, могут ли прямые переговоры пройти в Кувейте, который является посредником, или в Москве.

"Вчера его величество (эмир Катара) заявил, что мы будем рады сесть за стол переговоров. В этом смысл, чтобы собраться вместе и начать диалог, транспарентную дискуссию по всем значимым вопросам и претензиям, которые есть у сторон. И он заявил вчера, что любая подобная дискуссия не должна ущемлять национальный суверенитет (Катара) и не должна вестись с позиций диктата", — добавил дипломат.

По его словам, если эти условия будут соблюдены, то Катар будет приветствовать "участие соседей по Заливу".

"Эмир накануне отдал должное той роли, которую играет его величество шейх (Кувейта — Сабах аль-Ахмед аль-Джабер) ас-Сабах в этом процессе, и роли, которую играют многие другие страны, включая Россию", — сказал посол.