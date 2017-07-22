Минобороны Украины сообщило о повышении уровня подготовки в ВМС

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Минобороны Украины сообщает, что в военно-морских силах страны повысился уровень подготовки личного состава.

В сообщении на сайте военного ведомства в субботу сообщается, что под председательством командующего военно-морскими силами страны Игоря Воронченко прошло совещание, на котором проанализировали деятельность ВМС за первое полугодие 2017 года.

"Вице-адмирал Игорь Воронченко во вступительном слове отметил, что военно-морским силам в отчетном периоде удалось продвинуться вперед по ряду направлений, нарастить способности, повысить уровень профессиональной подготовки личного состава, усовершенствовать применение сил (войск), в том числе при взаимодействии с другими видами и отдельными родами сил вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

"Вместе с тем, по его словам, в работе командиров и начальников есть ряд недостатков, и именно поэтому важно раскрыть суть и причины той или иной проблемы с целью своевременного реагирования для улучшения результата", — добавляет минобороны.

Основу флота военно-морских сил Украины составляют корабли Черноморского флота СССР. По информации СМИ, украинский флот насчитывает девять боевых кораблей и 34 вспомогательных судна. Флагманом ВМС Украины является фрегат "Гетман Сагайдачный".

Россия передала Украине 43 корабля и судна из 79 оставшихся в Крыму, всю броне- и автотехнику, а также часть самолетов и вертолетов. Передача техники была приостановлена летом 2014 года в связи с боевыми действиями в Донбассе.