МИД Польши считает преждевременным заявление госдепа США о судебной реформе

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши считает преждевременным заявление госдепа США о проводимой в республике судебной реформе.

Ранее представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты призывают польское правительство пойти на компромисс в проведении судебной реформы, которая может подорвать основы демократии в стране.

"Выражаем удивление тем фактом, что представитель государственного департамента США заняла официальную позицию в деле продолжающихся в Польше законодательных работ", — говорится в заявлении МИД Польши.

"Все заявления, касающиеся этого вопроса, преждевременны, принимая во внимание тот факт, что законодательный процесс все еще продолжается. Закон, реформирующий судебную систему, не поставит под сомнение независимость судов и судей, ее цель — только возвращение уважения граждан к судебной системе. Предлагаемые в Польше реформы остаются в духе судебных систем других европейских стран", — заключили в ведомстве.

В настоящее время на рассмотрении президента Польши находятся два законопроекта, изменяющих работу судебных органов в стране. Кроме того, после многодневного обсуждения и несмотря на критику оппозиции и многочисленных акций протеста сенат Польши принял законопроект, реформирующий работу верховного суда страны. Глава государства и правящая партия внесли в данные документы ряд компромиссных поправок, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей. Той же позиции придерживаются европейские институты, Еврокомиссия заявила о возможности запуска санкционной процедуры из-за угрозы нарушения Варшавой законодательства ЕС, что может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.