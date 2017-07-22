Сын лидера "Талибана"* погиб в Афганистане во время атаки на военных

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сын лидера радикальной группировки "Талибан"* Мулави Хайбатуллы Ахунзады погиб во время нападения на военных в Афганистане, передает агентство Рейтер.

Представитель "Талибана"* сообщил, что 23-летний Абд ар-Рахман Халид погиб в четверг во время атаки, в ходе которой направил начиненный взрывчаткой автомобиль на военную базу в городе Гиришк в провинции Гильменд.

Агентство отмечает, что боевики "Талибана"* использовали несколько ранее захваченных армейских внедорожников Humvee для осуществления атаки смертников на базу, однако, по данным афганского Khaama Press, военные не понесли серьезных потерь, поскольку автомобили со взрывчаткой удалось уничтожить перед тем, как они достигли сторожевых постов.

Мулави Хайбатулла Ахунзада стал новым лидером радикального движения "Талибан"* в Афганистане после ликвидации муллы Ахтара Мансура. Сообщалось, что Мансур был, вероятнее всего, убит при ударе американского беспилотника на афганско-пакистанской границе 21 мая в 2016 году.

* Террористическая группировка, запрещена в России