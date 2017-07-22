Парламент Филиппин одобрил продление военного положения на юге страны

Военный конвой на окраине города Марави, на юге Филиппин. 9 июня 2017

Военный конвой на окраине города Марави, на юге Филиппин. 9 июня 2017

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Филиппинские парламентарии одобрили продление военного положения на юге страны до 31 декабря 2017 года, передает телеканал CNN Philippines.

Члены Сената и Палаты представителей Конгресса (парламент — ред.) Филиппин в субботу провели заседание, обсуждая предложение президента Филиппин Родриго Дутерте обратился продлить военное положение на юге страны до конца года..

В ходе совместной сессии обеих палат Конгресса 261 депутат проголосовал за продление, 18 против. Всего на заседании присутствовали 279 законодателей.

Ранее президент Филиппин В мае Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) группировкой. Основным местом боевых действий остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.