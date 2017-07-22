В ДТП в Одесской области погибла корреспондент издания "Страна.ua"

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Корреспондент украинского интернет-издания "Страна.ua" Стася Рафал погибла в результате аварии в Одесской области, сообщается на сайте этого СМИ в субботу.

​"Около 4 утра 22 июля в Одесской области на трассе Киев — Одесса около села Троицкое погибла специальный корреспондент интернет-газеты "Страна" Стася Рафал", — сообщает издание.

По его данным, микроавтобус, которым в Одессу ехала корреспондент, врезался в неожиданно притормозивший грузовой автомобиль. Прибывшая скорая констатировала смерть. Сейчас на месте аварии работает полиция.

Сообщается, что Стася Рафал работала в интернет-газете "Страна.ua" с момента ее основания в начале 2016 года и запомнилась своими блестящими репортажами.