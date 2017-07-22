В ДТП в Одесской области погибла корреспондент издания "Страна.ua"

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Корреспондент украинского интернет-издания "Страна.ua" Стася Рафал погибла в результате аварии в Одесской области, сообщается на сайте этого СМИ в субботу.
В аварії на Одещині загинула журналістка.https://t.co/JKJvVuPRU8 pic.twitter.com/p60xMphWlj— BBC Україна (@BBC_ua) 22 июля 2017 г.
По его данным, микроавтобус, которым в Одессу ехала корреспондент, врезался в неожиданно притормозивший грузовой автомобиль. Прибывшая скорая констатировала смерть. Сейчас на месте аварии работает полиция.
Сообщается, что Стася Рафал работала в интернет-газете "Страна.ua" с момента ее основания в начале 2016 года и запомнилась своими блестящими репортажами.