В Кундузе открыли новую больницу вместо разрушенной авиаударом в 2015 году

Разрушенная больница международной организации Врачи без границ в городе Кундузе на севере Афганистана. Архивное фото

Разрушенная больница международной организации Врачи без границ в городе Кундузе на севере Афганистана. Архивное фото

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Международная организация "Врачи без границ" (Medecins Sans Frontiers, MSF) открыла новую больницу в афганском городе Кундуз вместо частично разрушенной в результате авиаудара ВВС США в 2015 году, передает агентство Рейтер.

"Открытие этой больницы – первый шаг на пути к обеспечению большей медицинской помощи в Кундузе. И для нас это важный шаг", — заявила руководитель программ организации в Афганистане Сильвия Деллатомасина (Silvia Dallatomasina).

Как отмечает агентство, с тех пор как ВВС США нанесли удар, медицинский персонал MSF старался получить гарантии от представителей ВС США и Афганистана в том, что медицинские учреждения "Врачей без границ" будут охраняться.

По словам Деллатомасины, больница расположена на новом месте и будет предоставлять лечение легких и хронических травм. Пациентам, которым необходимы более серьезные процедуры, придется обращаться в правительственные больницы.

Больница международной организации "Врачи без границ" в афганском Кундузе, в которой находились около 200 человек, была частично разрушена 3 октября 2015 года при бомбардировке войсками США. По данным MSF, жертвами бомбардировки стали 42 человека.