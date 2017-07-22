В Кундузе открыли новую больницу вместо разрушенной авиаударом в 2015 году

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Международная организация "Врачи без границ" (Medecins Sans Frontiers, MSF) открыла новую больницу в афганском городе Кундуз вместо частично разрушенной в результате авиаудара ВВС США в 2015 году, передает агентство Рейтер.
"Открытие этой больницы – первый шаг на пути к обеспечению большей медицинской помощи в Кундузе. И для нас это важный шаг", — заявила руководитель программ организации в Афганистане Сильвия Деллатомасина (Silvia Dallatomasina).
Как отмечает агентство, с тех пор как ВВС США нанесли удар, медицинский персонал MSF старался получить гарантии от представителей ВС США и Афганистана в том, что медицинские учреждения "Врачей без границ" будут охраняться.
По словам Деллатомасины, больница расположена на новом месте и будет предоставлять лечение легких и хронических травм. Пациентам, которым необходимы более серьезные процедуры, придется обращаться в правительственные больницы.
Больница международной организации "Врачи без границ" в афганском Кундузе, в которой находились около 200 человек, была частично разрушена 3 октября 2015 года при бомбардировке войсками США. По данным MSF, жертвами бомбардировки стали 42 человека.