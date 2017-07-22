СМИ: Сешнс не уйдет в отставку после публикации деталей бесед с Кисляком

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс не собирается уходить в отставку после публикаций о том, что он якобы обсуждал предвыборную кампанию Дональда Трампа с послом России в США Сергеем Кисляком, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источника телеканала, Сешнс покинет свой пост только в том случае, если его уволит глава Белого Дома.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на некие источники, заявила, что посол России в США Сергей Кисляк обсуждал предвыборную кампанию с тогдашним советником в предвыборном штабе Трампа Джеффом Сешнсом, ныне занимающим пост генпрокурора. По словам одного из источников, между нами состоялся разговор "по существу" касательно позиций Трампа в отношении России, а также перспектив двусторонних отношений между государствами. Кроме того, посол и советник якобы также затрагивали "важные для РФ" направления политики будущего главы Белого дома, утверждает газета.

В среду в интервью газете New York Times Трамп резко раскритиковал Сешнса за решение отстраниться от расследования по так называемому "вмешательству РФ". Президент Трамп сказал, что никогда бы не назначил Сешнса, если бы знал, что тот отстранится от надзора за расследованием по России, говорится в материале издания. Самого Сешнса ранее обвинили в том, что он утаил информацию о своих прошлогодних встречах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.