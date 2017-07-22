МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс не собирается уходить в отставку после публикаций о том, что он якобы обсуждал предвыборную кампанию Дональда Трампа с послом России в США Сергеем Кисляком, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее газета Washington Post, ссылаясь на некие источники, заявила, что посол России в США Сергей Кисляк обсуждал предвыборную кампанию с тогдашним советником в предвыборном штабе Трампа Джеффом Сешнсом, ныне занимающим пост генпрокурора. По словам одного из источников, между нами состоялся разговор "по существу" касательно позиций Трампа в отношении России, а также перспектив двусторонних отношений между государствами. Кроме того, посол и советник якобы также затрагивали "важные для РФ" направления политики будущего главы Белого дома, утверждает газета.
В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.