США настаивают на разрыве военных связей Мьянмы с КНДР

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Военные Мьянмы поддерживают отношения с КНДР, на разрыве этих связей настаивает администрация президента США Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальные источники в США.

Правительство Мьянмы отрицает какое-либо сотрудничество с КНДР, передает агентство.

В ходе своего визита в Мьянму спецпредставитель США по политике в отношении Северной Кореи Джозеф Юн озвучил опасения США из-за связей Мьянмы с КНДР, передает агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя госдеп.

"Это была возможность сообщить, что любое взаимодействие с КНДР, особенно военное сотрудничество, идет вразрез с усилиями по прекращению той угрозы, которую представляет Северная Корея для региона и для мира", — приводит агентство слова представителя госдепа. Он не уточнил, какого типа военное сотрудничество поддерживают Мьянма и КНДР.

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету 4 июля. Россия заявляла, что речь идет о ракете средней дальности, США — что о межконтинентальной ракете. Пуск обсуждался на экстренном заседании СБ ООН 5 июля. США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков говорил, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.