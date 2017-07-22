ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Глава национальной разведки США Дэниел Коутс рассказал, как проходят регулярные разведбрифинги президента Дональда Трампа: глава государства задает много хороших вопросов.

"Он получает информацию и регулярно вставляет много вопросов, мы часто должны возвращаться к каким-то ключевым моментам, поскольку он задает по шесть-семь вопросов и мы должны дать шесть-семь ответов на эту тему", — сказал Коутс, выступая на форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо). Трансляция его выступления велась на сайте форума.

"То, что, как мы предполагали, будет брифингом на 10 минут, длится по меньшей мере 30-40 минут", — сказал директор нацразведки. Он отметил, что президент, у которого нет опыта госслужбы и опыта работы с развединформацией, "задает много вопросов, и много хороших вопросов".

"Он имеет право задавать вопросы и проверять нас: как мы получили данные, где мы их получили, как мы узнали, что это правда", — сказал Коутс, отвечая на вопрос о том, как ведет себя на брифингах Трамп, который публично не раз подвергал сомнению данные разведки. Коутс заявил в связи с этим, что с самого начала постарался построить доверительные и открытые отношения с Трампом и предупредил президента, что зачастую будет предоставлять ему информацию, которая ему не понравится.