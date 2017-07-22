Шеф полиции Миннеаполиса уволилась после скандала с убийством австралийки

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Шеф полиции американского города Миннеаполис Джейни Хартью уволилась по просьбе мэра менее чем через неделю после того, как один из стражей порядка города застрелил безоружную австралийку, сообщает газета New York Times.

Протесты вспыхнули в Миннесоте после того, как на минувших выходных полицейский Мохамед Нур выстрелил в гражданку Австралии Джастин Дэймонд. По данным СМИ, Дэймонд позвонила в полицию по телефону, чтобы сообщить о вероятном случае изнасилования неподалеку от ее дома. Один из прибывших к месту происшествия полицейских выстрелил в нее из машины, женщина скончалась.

Офицер Нур отказался разговаривать со следователями, а власти не предоставили объяснения произошедшему. Также сообщается, что нательные камеры Нура и другого полицейского в машине были выключены.

Мэр Бетси Ходжес заявила, что "потеряла уверенность в том, что шеф полиции способна вести нас вперед" и что "ясно, что она также потеряла доверие жителей Миннеаполиса".

Продолжается расследование инцидента. Ходжес и Хартью ранее заявляли, что Дэймонд "не должна была умереть", пишет газета.