Автора компромата на Трампа официально вызвали в сенат для дачи показаний

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА новости. Юридический комитет сената США направил официальную повестку бывшему журналисту Гленну Симпсону, чтобы добиться дачи его показаний в рамках расследования "российского вмешательства" в выборы США, сообщил глава комитета Чак Грэссли.New York Times писала, что сторонники демпартии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. Готовый анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed. Сам Трамп назвал сайт BuzzFeed "кучей мусора" и "очень нечестными людьми". В Кремле документ назвали "абсолютной уткой, абсолютной фабрикацией и абсолютной чушью".
"Глэнн Симпсон через своего адвоката отказался от добровольной дачи показаний на слушаниях юридического комитета на тему исполнения Закона о регистрации иностранных агентов в среду. В связи с этим была направлена повестка, требующая его присутствия", — говорится в опубликованном на сайте сенатора заявлении. По его словам, адвокат Симпсона уже "заявил, что в ответ на повестку его клиент воспользуется Пятой поправкой конституции (разрешающей человека не свидетельствовать против себя)".
Ранее старший сын президента США Дональда Трампа стал участником очередного политического скандала в США. СМИ узнали, что в 2016 году Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использована лишь как предлог для встречи.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Весельницкая надеялась передать сыну президента США Дональда Трампа результаты своего расследования в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, в том числе о том, как связанная с ним фирма якобы передавала нелегальные средства Демпартии США, но Трамп-младший не проявил заинтересованности.
Уильям Браудер в 1995-2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.