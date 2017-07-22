Автора компромата на Трампа официально вызвали в сенат для дачи показаний

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА новости. Юридический комитет сената США направил официальную повестку бывшему журналисту Гленну Симпсону, чтобы добиться дачи его показаний в рамках расследования "российского вмешательства" в выборы США, сообщил глава комитета Чак Грэссли.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники демпартии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. Готовый анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed . Сам Трамп назвал сайт BuzzFeed "кучей мусора" и "очень нечестными людьми". В Кремле документ назвали "абсолютной уткой, абсолютной фабрикацией и абсолютной чушью".

"Глэнн Симпсон через своего адвоката отказался от добровольной дачи показаний на слушаниях юридического комитета на тему исполнения Закона о регистрации иностранных агентов в среду. В связи с этим была направлена повестка, требующая его присутствия", — говорится в опубликованном на сайте сенатора заявлении. По его словам, адвокат Симпсона уже "заявил, что в ответ на повестку его клиент воспользуется Пятой поправкой конституции (разрешающей человека не свидетельствовать против себя)".

Ранее сообщалось, что в среду 26 июля в сенатском юридическом комитете состоятся слушания с участием сына президента США Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба главы государства Пола Манафорта и руководителя Hermitage Capital Management Уильяма Браудера. Ожидалось, что также выступит бывший журналист газеты Wall Street Journal Гленн Симпсон из компании Fusion GPS, которая, по информации СМИ, занималась составлением компромата на Дональда Трампа. Трамп-младший и Манафорт через своих адвокатов заявили о добровольном согласии на дачу показаний в сенате.

Ранее старший сын президента США Дональда Трампа стал участником очередного политического скандала в США. СМИ узнали, что в 2016 году Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использована лишь как предлог для встречи.

Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте, а все происходящее в политическом истеблишменте США сравнил с затянувшимся сериалом.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что Весельницкая надеялась передать сыну президента США Дональда Трампа результаты своего расследования в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, в том числе о том, как связанная с ним фирма якобы передавала нелегальные средства Демпартии США, но Трамп-младший не проявил заинтересованности.

Уильям Браудер в 1995-2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.