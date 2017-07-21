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В мире

Президент Молдавии надеется, что инициированный им референдум состоится

23:3821.07.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фотоПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что инициированный им консультативный референдум состоится.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Социалисты Молдавии начали подготовку к референдуму, предложенному Додоном

Ранее Додон, до президентства возглавлявший Партию социалистов, постановил назначить консультативный референдум на 24 сентября. По его словам, на плебисцит будет вынесено четыре вопроса: о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент, сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате гражданами Молдавии выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также о преподавании истории Молдавии в школах страны. Позже Партия социалистов объявила, что полностью поддерживает решение президента и уже готова начать кампанию по инициированному Додоном референдуму.

Однако правительство до сих пор не выделило деньги на проведение и организацию плебисцита. Кроме того, молдавские либералы оспорили в суде законность декрета президента о проведении референдума. Конституционный суд также пока еще не высказался по этому вопросу.

По мнению Додона, "развязка будет на следующей неделе по тому вопросу, дадут денег или нет". "Для власти, для правительства, для парламентского большинства любой шаг, что они предпримут, будет играть против них", — сказал президент в пятницу в эфире одного из местных телеканалов.

Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Как подчеркнул молдавский лидер, если референдум отменят, то это значит, что власти понимают — "все эти четыре вопроса пройдут и после этого будет следующий шаг". Глава республики выразил уверенность, что если власти согласятся на референдум, тогда 70-80% граждан поддержат все четыре вопроса. Он заверил, что будет "настаивать и делать все возможное, чтобы референдум прошел".

"Конечно я бы хотел, чтобы это был конституционный референдум, который имел бы прямой юридический эффект, но когда я предложил эти вещи, парламент меня не поддержал… Из-за того что у президента нет возможности своим декретом назначить конституционный референдум, а лишь консультативный, мы и пошли на консультативный референдум. После того как он состоится, у меня будет больше аргументов вместе со всем народом прийти в парламент и добиться, чтобы депутаты поддержали все эти четыре вопроса, для того чтобы мы их непосредственно внедряли в жизнь", — сказал Додон.

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