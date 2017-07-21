CNN: экс-помощник Обамы в закрытом режиме дала показания в сенате США

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Сьюзан Райс, которая ранее занимала должность помощника президента США Барака Обамы по нацбезопасности, дала показания представителям комитета сената по разведке в закрытом режиме, сообщает CNN со ссылкой на представителя бывшей чиновницы Эрина Пелтона.

"Райс добровольно встретилась со спецкомитетом сената по разведке в рамках двупартийного расследования комитета по вмешательству России в американские президентские выборы 2016 года", — сказала он.

Президент США Дональд Трамп сделал в марте сенсационное заявление, что администрация Обамы прослушивала его телефоны. Директор ФБР Джеймс Коми, через которого должна была вестись подобная прослушка, заявил, что ему ничего о ней неизвестно.

Однако позже глава комитета по разведке палаты представителей Девин Нунес объявил, что сотрудники Трампа действительно попали на пленки ФБР, хотя и в связи с другим расследованием, не относящимся непосредственно к Трампу. По его словам, прослушка американских граждан была "законной" и "ненамеренной".

После Трамп обвинил Сьюзан Райс, что она пошла на должностное преступление, раскрыв имена американцев в окружении Трампа, за которыми могли следить американские спецслужбы.

Ряд американских СМИ утверждали, что Райс еще в бытность советником президента лично распорядилась предать огласке внутри разведсообщества имена сотрудников переходного штаба Трампа.