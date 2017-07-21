МИД России призывает все стороны соблюдать соглашение по атому с Ираном

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Москва призывает неукоснительно соблюдать соглашение по атому с Ираном всех его участников, в том числе в части отмены односторонних санкций против ИРИ, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"С российской стороны была подчеркнута важность неукоснительного соблюдения всеми участниками духа и буквы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также резолюции СБ ООН 2231, в том числе в части, касающейся отмены односторонних санкций против Ирана. Любые действия, идущие вразрез с этим принципом, подрывают устойчивость СВПД и наносят ущерб международному экономическому взаимодействию", — говорится в сообщении, опубликованном по итогам прошедшего в пятницу в Вене очередного заседания совместной комиссии "шестерки" и Ирана.

При этом в МИД отметили, что российская сторона вновь подтвердила "безусловную поддержку СВПД". "Подчеркнута готовность предпринимать все необходимые меры с целью эффективной реализации договоренностей, которые отвечают интересам всего международного сообщества", — добавили в ведомстве.