В Киеве сообщили, когда спецпредставитель США посетит восток Украины

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетит Украину 21-24 июля, говорится в пресс-релизе госдепартамента США, поступившем в РИА Новости.

"Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетит 21 июля восточную Украину", — отмечает ведомство.

"Двадцать четвертого июля он будет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими властями, чтобы обсудить суверенитет Украины и ее территориальную целостность", — говорится в сообщении.

"Его следующей остановкой будет Брюссель, где он встретится с официальными представителями ЕС и НАТО по вопросу решения конфликта на Украине. 26 июля он поедет в Вену для встреч с ОБСЕ, чтобы обсудить усилия Специальной контрольной миссии ОБСЕ в восточной Украине. После он поедет в Лондон, где проведет консультации с британскими чиновниками относительно продвижения вопроса по Украине", — заключает ведомство.