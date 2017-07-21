Меркосур призвал Венесуэлу прекратить насилие и возобновить диалог

МЕХИКО, 21 июл – РИА Новости. Страны Южноамериканского общего рынка (Меркосур) призвали в пятницу власти и оппозицию Венесуэлы прекратить насилие и возобновить мирный диалог.

"Мы выступаем с не терпящим отлагательства призывом к прекращению всего насилия и освобождению всех задержанных по политическим мотивам, настаивая на восстановлении конституционного порядка, правового государства и разделения властей в рамках полного уважения к соблюдению конституционных гарантий и прав человека", — говорится в размещенном аргентинским МИД в его микроблоге в Twitter тексте совместного заявления Меркосур. К документу присоединились также Чили, Колумбия, Гайана и Мексика.

Саммит Меркосур проходит 20-21 июля в аргентинской Мендосе. Ранее сообщалось, что Венесуэла приняла решение не участвовать в саммите. В декабре 2016 года председательство в Меркосур должно было перейти именно к Венесуэле, однако решением остальных участников организации членство страны в Меркосур было прекращено в связи с невыполнением норм организации.

"Мы призываем правительство и оппозицию не реализовывать никакие инициативы, которые могут еще больше разделить венесуэльское общество и обострить институциональные конфликты, и настаиваем перед правительством и оппозиционными силами братской боливарианской республики Венесуэлы начать диалог, который позволит добиться заслуживающего доверия политического решения", — говорится в коммюнике.

Более трех месяцев в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным прокуратуры, число погибших уже достигло 100 человек.

На 30 июля в Венесуэле запланированы выборы членов национального учредительного собрания. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.

Страны Меркосур и присоединившиеся к документу государства также заверили в своей готовности поддержать процесс диалога между венесуэльцами.

Кроме того, в ходе саммита Меркосур состоялась передача полномочий временного президентства в организации от Аргентины к Бразилии.