Меркосур призвал Венесуэлу прекратить насилие и возобновить диалог

МЕХИКО, 21 июл – РИА Новости. Страны Южноамериканского общего рынка (Меркосур) призвали в пятницу власти и оппозицию Венесуэлы прекратить насилие и возобновить мирный диалог.Twitter тексте совместного заявления Меркосур. К документу присоединились также Чили, Колумбия, Гайана и Мексика.
Саммит Меркосур проходит 20-21 июля в аргентинской Мендосе. Ранее сообщалось, что Венесуэла приняла решение не участвовать в саммите. В декабре 2016 года председательство в Меркосур должно было перейти именно к Венесуэле, однако решением остальных участников организации членство страны в Меркосур было прекращено в связи с невыполнением норм организации.
"Мы призываем правительство и оппозицию не реализовывать никакие инициативы, которые могут еще больше разделить венесуэльское общество и обострить институциональные конфликты, и настаиваем перед правительством и оппозиционными силами братской боливарианской республики Венесуэлы начать диалог, который позволит добиться заслуживающего доверия политического решения", — говорится в коммюнике.
На 30 июля в Венесуэле запланированы выборы членов национального учредительного собрания. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.
Страны Меркосур и присоединившиеся к документу государства также заверили в своей готовности поддержать процесс диалога между венесуэльцами.
Кроме того, в ходе саммита Меркосур состоялась передача полномочий временного президентства в организации от Аргентины к Бразилии.