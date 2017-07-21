США рассчитывают, что большинство боевиков ИГ* останутся в Сирии и Ираке

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. США рассчитывают, что большинство иностранных боевиков террористической группировки "Исламское государство"* так и останутся в Сирии и Ираке и потенциально будут там ликвидированы, заявил директор Национального антитеррористического центра США Ник Расмуссен.

"Многие, если не большинство, иностранных боевиков, которые добрались до зоны конфликта, останутся и будут воевать там, потенциально они там и погибнут, защищая "халифат", — сказал Расмуссен, выступая на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо.

Он не сказал, сколько иностранных боевиков сейчас по оценкам США воюют на стороне ИГ*. Ранее власти США сообщали, что поток иностранных боевиков в Сирию и Ирак сократился с примерно 1 тысячи в месяц до незначительного числа. В апреле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что почти 2,7 тысячи жителей Северного Кавказа воюют за террористов в Сирии и Ираке.

*Террористическая организация, запрещенная в России