Полиция Саудовской Аравии ликвидировала трех подозреваемых в терроризме

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Полиция Саудовской Аравии уничтожила трех подозреваемых в террористических атаках, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По данным агентства, среди подозреваемых были два гражданина Саудовской Аравии и один гражданин Бахрейна.

Они разыскивались по подозрениям в террористических атаках на полицию, машину инкассаторов, похищениях и торговле оружием, сообщил представитель министерства внутренних дел агентству SPA.

По данным министерства, полиция изъяла у погибших три пулемета, пистолет, боеприпасы и более 10 килограммов взрывчатых веществ.