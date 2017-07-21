"Мы много смеялись": Лавров рассказал об отношениях с Керри

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что у него были хорошие отношения с бывшим госсекретарем США Джоном Керри, им было над чем посмеяться, при этом они могли концентрироваться и вместе работать над самыми разными вопросами.

Об этом глава российского МИД рассказал в интервью телеканалу NBC News. Журналист спросил министра, почему на фотографиях, где он изображен с представителями администрации Барака Обамы, Лавров "выглядит не очень счастливым", тогда как на кадрах, где он запечатлен с чиновниками из администрации Дональда Трампа ему, "кажется, весело".

"Я не видел никаких фотографий со мной, о которых можно было бы сказать, что я выгляжу счастливым или несчастливым. Если я смеюсь, то, наверное, в этот момент собеседник рассказывает мне какую-то шутку, если я не смеюсь, значит, видимо, он (собеседник) опечален или обсуждает со мной какой-либо серьезный вопрос. В такие моменты я не смеюсь", — ответил Лавров.

"С Джоном Керри, например, мы смеялись много", — добавил глава российского МИД. Он выразил надежду, что у бывшего госсекретаря "сохранилось хорошее чувство юмора".

"У нас были хорошие нерабочие отношения, и при этом нам удавалось вместе концентрировать усилия на обсуждении сирийской темы или других вопросов", — сказал Лавров.