Луценко заявил об успешном ходе расследования столкновений в Днепре 9 мая

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дело о столкновениях в Днепре (бывший Днепропетровск) 9 мая "успешно движется", изучается роль в событиях сопредседателя украинской парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой. Ранее полиция задержала 17 человек по подозрению в участии в беспорядках. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что столкновения в Днепре 9 мая организовало руководство партии "Оппозиционный блок".

"По делам 9 мая (в Днепре — ред.) мы достаточно успешно движемся вперед. Все организаторы и финансисты этого столкновения были установлены и в настоящее время привлекаются к ответственности… В этом деле также изучается роль народного депутата Вилкула. Я не исключаю, что и здесь мы можем получить соответствующие доказательства. Пока их недостаточно для объявления подозрения, но мы работаем”, — цитирует Луценко украинское агентство УНИАН.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.