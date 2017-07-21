Луценко заявил об успешном ходе расследования столкновений в Днепре 9 мая

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дело о столкновениях в Днепре (бывший Днепропетровск) 9 мая "успешно движется", изучается роль в событиях сопредседателя украинской парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.
"По делам 9 мая (в Днепре — ред.) мы достаточно успешно движемся вперед. Все организаторы и финансисты этого столкновения были установлены и в настоящее время привлекаются к ответственности… В этом деле также изучается роль народного депутата Вилкула. Я не исключаю, что и здесь мы можем получить соответствующие доказательства. Пока их недостаточно для объявления подозрения, но мы работаем”, — цитирует Луценко украинское агентство УНИАН.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.