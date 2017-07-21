МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Только четверть американцев считают предполагаемые "связи с Россией" президента Дональда Трампа важной для США проблемой, свидетельствуют данные опроса Rasmussen report.
Участникам исследования задали вопрос, какая из шести основных проблем США беспокоит их больше всего. Только 26% участников упомянули возможные "российские связи" президента. Еще 18% считают самыми важными экономические вопросы, а 16% опрошенных больше всего тревожит будущее реформы здравоохранения (Obamacare — ред.).
Кроме того, американцев волнуют налоги и расходы страны (15%) и национальная безопасность и война с террором (14%). Также 7% респондентов поместили на первое место списка нелегальную иммиграцию.
Американские СМИ и политики обвиняют Трампа в сговоре с Москвой с целью победить на президентских выборах. ФБР и конгресс ведут расследование о "российском вмешательстве", однако до сих пор они так и не представили никаких доказательств. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".