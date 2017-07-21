МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Только четверть американцев считают предполагаемые "связи с Россией" президента Дональда Трампа важной для США проблемой, свидетельствуют данные опроса Rasmussen report.

Как отметили в организации, несмотря на то, что материалы о предполагаемых "связях" Трампа с Москвой заполонили американские СМИ, "российский скандал" не может отвлечь большинство граждан США от других вопросов.

Участникам исследования задали вопрос, какая из шести основных проблем США беспокоит их больше всего. Только 26% участников упомянули возможные "российские связи" президента. Еще 18% считают самыми важными экономические вопросы, а 16% опрошенных больше всего тревожит будущее реформы здравоохранения (Obamacare — ред.).

Кроме того, американцев волнуют налоги и расходы страны (15%) и национальная безопасность и война с террором (14%). Также 7% респондентов поместили на первое место списка нелегальную иммиграцию.

Американские СМИ и политики обвиняют Трампа в сговоре с Москвой с целью победить на президентских выборах. ФБР и конгресс ведут расследование о "российском вмешательстве", однако до сих пор они так и не представили никаких доказательств. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".