Эрдоган опроверг заявления властей ФРГ о "черном списке" немецких компаний

АНКАРА, 21 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с опровержением заявления министра экономики ФРГ Бригитте Циприс о якобы имеющемся в Турции "черном списке" немецких компаний, обвиняемых в пособничестве террористам.

Как сообщило агентство Рейтер, министр экономики и энергетики Германии Бригитте Циприс заявила накануне, что правительство страны будет защищать компании, ведущие бизнес в Турции, от неоправданных обвинений, сославшись на то, что "уважаемые немецкие компании внезапно вносятся в "черный список" и объявляются пособниками терроризма". По ее словам, это чрезвычайно затрудняет новый бизнес и инвестиции в Турцию.

"Решительно осуждаю заявления министра экономики Германии, направленные на отпугивание инвесторов, вкладывающих средства в нашу экономику. Информация о том, что якобы в Турции проводятся расследования против немецких компаний – полная ложь. Лучшие проекты мы реализуем с немецкими компаниями. Приглашаю доказать, что у нас есть "черный список" иностранных компаний. Политические проблемы приходят и уходят, а экономические отношения остаются", — сказал Эрдоган в Стамбуле, выступая перед иностранными инвесторами.

Он добавил, что предупреждения со стороны ФРГ об опасности туристических поездок в Турцию являются необоснованными и злонамеренными. Он вновь призвал Берлин выдать Турции скрывающихся в Германии членов FETO (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) и запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В четверг глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что ФРГ пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары, кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции. МИД Турции назвал заявления Габриэля о пересмотре отношений с Турцией неприемлемыми и углубляющими кризис между двумя странами

Во вторник суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство выражает солидарность с немецким правозащитником. МИД ФРГ потребовал от Анкары его немедленного освобождения, назвав обвинения против Штойдтнера абсурдными, и вызвал в связи с его арестом турецкого посла.