Глава МИД Сьерра-Леоне назвал Лаврова "глобальной иконой"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Сьерра-Леоне Самур Камара назвал своего российского коллегу Сергея Лаврова "глобальной иконой".

"Для меня лично это был великолепный момент и, как я говорил уже сегодня, для меня честь сидеть с такой глобальной иконой Сергеем Лавровым, который обладает таким огромным опытом", — заявил Камара на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ.

Сами переговоры Камара оценил как полезные.