Москва не верит в смену режимов где бы то ни было, заявил Лавров

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Москва не верит в смену режимов где бы то ни было, подобные сценарии в отношении КНДР могут рассматривать только безответственные политики, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.