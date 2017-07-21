В Шанхае неизвестные захватили в заложники сотрудников австралийской фирмы

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Неизвестные злоумышленники держат в заложниках трех сотрудников офиса австралийской компании Union Standard Group в китайском Шанхае, сообщает телеканал ABC.
Согласно данным телеканала, один из заложников получил незначительные травмы. Три заложника являются гражданами КНР и Тайваня.
Представитель Union Standard Group отметил, что в компании не раз звонили в полицию, однако правоохранители сделали "очень мало" для оказания помощи заложникам. В настоящее время фирма привлекла местных юристов.
"Мы работаем с властями, чтобы разрешить эту ситуацию как можно скорее", — сообщил глава департамента маркетинга и коммуникаций компании Джастин Пуни.
В Union Standard Group полагают, что инцидент может быть связан с инвесторами северо-востока Китая, которые понесли убытки в одной из сделок компании.