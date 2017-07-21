В Шанхае неизвестные захватили в заложники сотрудников австралийской фирмы

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Неизвестные злоумышленники держат в заложниках трех сотрудников офиса австралийской компании Union Standard Group в китайском Шанхае, сообщает телеканал ABC.

Группа из нескольких десятков человек ворвалась в офис фирмы еще в среду. Предполагается, что целью неизвестных является вымогательство. Как сообщил представитель Union Standard Group, злоумышленники не вооружены, однако угрожают заложникам применением силы. Изначально в заложники взяли четырех человек, однако позже одну женщину отпустили.

Согласно данным телеканала, один из заложников получил незначительные травмы. Три заложника являются гражданами КНР и Тайваня.

Представитель Union Standard Group отметил, что в компании не раз звонили в полицию, однако правоохранители сделали "очень мало" для оказания помощи заложникам. В настоящее время фирма привлекла местных юристов.

"Мы работаем с властями, чтобы разрешить эту ситуацию как можно скорее", — сообщил глава департамента маркетинга и коммуникаций компании Джастин Пуни.

В Union Standard Group полагают, что инцидент может быть связан с инвесторами северо-востока Китая, которые понесли убытки в одной из сделок компании.