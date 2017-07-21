На Украине суд обязал прокуратуру возобновить дело главы Нацбанка

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Суд на Украине обязал генеральную прокуратуру возобновить расследование уголовного дела в отношении подавшей в отставку главы Нацбанка Валерии Гонтаревой по обвинению во вмешательстве в деятельность судебной ветви власти, сообщил депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко.

Ранее Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Гонтаревой по заявлению депутата Луценко, который обвинил главу Нацбанка во вмешательстве в деятельность Верховного суда Украины. Позже уголовное дело было закрыто.

"Только что суд обязал возобновить расследование дела против Гонтаревой по моему заявлению. В мае текущего года следователь Генпрокуратуры Украины по особо важным делам решил, что состава преступления в действиях Гонтаревой нет, и закрыл производство. Допросили меня (следователи Генпрокуратуры в ходе досудебного следствия – ред.) и трех мелких чиновника Нацбанка… Глава Нацбанка показания не давала, ни один из судей допрошен не был. Суд решил, что так нельзя, и обязал следователей Генпрокуратуры работать", — написал Луценко в Facebook.

Глава Нацбанка Украины Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение. Все это время Гонтарева находится в отпуске, обязанности главы Нацбанка исполняет первый замглавы финрегулятора Яков Смолий.