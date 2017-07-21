Додон осудил декларацию парламента о выводе российских миротворцев

КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон осудил принятую парламентом декларацию о выводе с территории страны российских военных, входящих в миротворческий контингент.

Парламент Молдавии в пятницу утвердил декларацию о выводе российских миротворцев; в Демпартии Молдавии при этом отметили, что это лишь политическое заявление, а не законопроект, никаких юридических последствий документ не несет.

"По поводу так называемой декларации относительно Приднестровья со стороны правящего парламентского большинства. Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть совместно с российским руководством, а именно в области экспорта молдавской продукции, ситуации с мигрантами, регионального сотрудничества, образовательных и гуманитарных программ", — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

По его словам, "данная провокация вписывается в череду действий со стороны парламентского большинства под руководством Демпартии по нагнетанию обстановки в регионе и, в первую очередь, по отношению к России и в канун визита заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдавию".

"Напомню лишь о некоторых подобных демаршах правящей коалиции: высылка российский дипломатов, борьба с так называемой российской пропагандой, отказ от участия в работах структур СНГ. Очевидно, что подобные заявления не могут разрабатываться и приниматься самими властями без влияния извне. Категорическим образом осуждаю подобного рода провокации", — подчеркнул молдавский президент.

Додон отметил, что "Молдавия является нейтральным государством, а решение подобных вопросов должно быть достигнуто исключительно в рамках мирного и конструктивного подхода, без провокаций и в контексте объединения двух берегов Днестра и никоим образом не посредством подобных провокационных заявлений". "Вновь хочу обозначить мою четкую позицию – я выступаю за всеобъемлющий диалог с представителями Приднестровья и решение, прежде всего, проблем простых людей по обе стороны Днестра", — заключил он.

В 2017 году году исполняется 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.