Двое членов пропавшей в Вашингтоне команды Бурунди могут быть в Канаде

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Два подростка из команды Бурунди по робототехнике, пропавшие в Вашингтоне, могут находиться в Канаде, передает телеканал CBC.
По данным телеканала, полиция Вашингтона получила сообщения, что два члена команды Бурунди были замечены в момент пересечения канадской границы. В настоящее время полиция Канады занимается их розыском.
Глава сообщества Бурунди в США предположил, что молодые люди хотели получить убежище в другой стране.
Посольство Бурунди в Вашингтоне не располагает информацией о местонахождении молодых людей. "Мы не можем подтвердить, что эти подростки пересекли границу", — сообщил телеканалу один из представителей посольства.