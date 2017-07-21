Двое членов пропавшей в Вашингтоне команды Бурунди могут быть в Канаде

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Два подростка из команды Бурунди по робототехнике, пропавшие в Вашингтоне, могут находиться в Канаде, передает телеканал CBC.

Четверо юношей и две девушки прибыли в Вашингтон, где проходят международные соревнования по робототехнике. Со вторника 18 июля они числятся пропавшими без вести. Полиция начала розыск. В социальных сетях размещены фотографии пропавших, власти просят сообщить любую известную информацию об их судьбе.

По данным телеканала, полиция Вашингтона получила сообщения, что два члена команды Бурунди были замечены в момент пересечения канадской границы. В настоящее время полиция Канады занимается их розыском.

Глава сообщества Бурунди в США предположил, что молодые люди хотели получить убежище в другой стране.

Посольство Бурунди в Вашингтоне не располагает информацией о местонахождении молодых людей. "Мы не можем подтвердить, что эти подростки пересекли границу", — сообщил телеканалу один из представителей посольства.