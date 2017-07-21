Песков переадресовал в Вашингтон вопрос о "вмешательстве РФ в выборы в США"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Кремль адресовал в Вашингтон вопрос о том, сколько еще будет длиться обсуждение возможного вмешательства России в выборы президента США.

"Эту историю, наверное, лучше адресовать в Вашингтон, а не к нам", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сколько, по его мнению, еще будет длиться и когда закончится история с возможным вмешательством России в выборы президента США.

Ранее стало известно, что на обложке нового номера журнала Time, который выйдет 31 июля, будет изображен портрет президента России Владимира Путина. Лицо российского лидера угадывается во множестве безликих иконок учетных записей разных оттенков серого цвета. На обложку вынесен заголовок главной статьи выпуска: "Секретная программа, чтобы сорвать план Путина по выборам". В статье в очередной раз звучат обвинения во "вмешательстве в американские выборы российских хакеров".

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. Как правило, эти обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.