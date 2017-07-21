Киев готовит обстрелы подконтрольных ему городов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию с обстрелом подконтрольных им Марьинки и Авдеевки, чтобы обвинить ополченцев Донбасса в нарушении перемирия, сообщил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
"В район населенного пункта Марьинка (под контролем ВСУ — ред.) прибыла группа журналистов, задача которых зафиксировать результаты обстрела Марьинки якобы со стороны ВС (вооруженных сил — ред.) ДНР", — сказал Басурин.
По его словам, командование силовиков получило распоряжение обстрелять Марьинку и сопроводить туда журналистов.
"Похожий сценарий использует командир 72 отдельной механизированной бригады в Авдеевке", — добавил Басурин.
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