Киев готовит обстрелы подконтрольных ему городов, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (170)

Мужчина у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке. 18 июля 2017

Мужчина у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке. 18 июля 2017

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию с обстрелом подконтрольных им Марьинки и Авдеевки, чтобы обвинить ополченцев Донбасса в нарушении перемирия, сообщил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа.

"В район населенного пункта Марьинка (под контролем ВСУ — ред.) прибыла группа журналистов, задача которых зафиксировать результаты обстрела Марьинки якобы со стороны ВС (вооруженных сил — ред.) ДНР", — сказал Басурин.

По его словам, командование силовиков получило распоряжение обстрелять Марьинку и сопроводить туда журналистов.

"Похожий сценарий использует командир 72 отдельной механизированной бригады в Авдеевке", — добавил Басурин.

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