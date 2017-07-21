Из санатория в украинском Бердянске госпитализировали 22 ребенка

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Двадцать два ребенка госпитализированы из санатория в Бердянске Запорожской области, где зафиксировано массовое отравление детей, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Накануне украинские СМИ сообщили, что около 250 детей украинских военных отравились в санатории "Лазурный" в Бердянске. Город находится на берегу Азовского моря, там расположен ряд детских лагерей. Пресс-служба Бердянского городского совета сообщила, что 13 детей из санатория в Бердянске госпитализированы.

"В детском учреждении санаторного типа "Лазурный" на базе санатория "Лазурный" в городе Бердянск Запорожской области зарегистрирована вспышка острого инфекционного заболевания, в результате которого пострадали 30 детей… По состоянию на 21.07.2017 в инфекционное отделение госпитализированы 22 ребенка", — говорится в сообщении.