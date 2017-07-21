США стали более серьезно относится к борьбе с терроризмом, считают в Ираке

БАГДАД, 21 июл – РИА Новости. Администрация нынешнего президента США Дональда Трампа более серьезно относится к борьбе с терроризмом, чем предыдущая, считает вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

"Администрация Трампа более серьезно относится к преследованию террористов и группировок. В этом аспекте новая администрация отличается от предыдущей – у нее жесткая позиция против терроризма", — заявил аль-Малики в интервью РИА Новости.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:30 мск.