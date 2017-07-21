Вице-президент Ирака: "пешмерга" не сыграло никакой роли в борьбе с ИГ*

БАГДАД, 21 июл – РИА Новости. Курдское ополчение "пешмерга" не сыграло никакой роли в борьбе с ИГ*, заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

"Масуд Барзани (глава Иракского Курдистана – ред.) – мечтатель… официальные границы стран рисуются кровью, он знает, что "пешмерга" не сыграла никакой роли в борьбе с ИГ *, что Эрбиль (столица Иракского Курдистана – ред.) был бы сдан ИГ*, если бы не помощь иракской, иранской и американской авиации. У них нет реальной силы", — заявил аль-Малики в интервью РИА Новости.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны 2005 года. Курдские власти неоднократно поднимали вопрос о независимости и в июне объявили, что проведут референдум об отделении от Ирака 25 сентября. Курдские ополченцы "пешмерга" (в переводе с курдского — "опережающие смерть") — официальные вооруженные силы Иракского Курдистана.

*Террористическая организация, запрещенная в России.