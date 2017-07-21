Вице-президент Ирака намерен обсудить поставки российского вооружения

БАГДАД, 21 июл – РИА Новости. Вице-президент Ирака Нури аль-Малики заявил, что в ходе визита в Россию рассчитывает встретиться со многими высокопоставленными лицами, в том числе президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Аль-Малики 23-26 июля посетит Москву с рабочим визитом.

"У меня скоро визит в РФ… в ходе него я встречаюсь с высокопоставленными лицами, начиная с Путина, главы МИД, главы СФ" — заявил аль-Малики в интервью РИА Новости.

Он отметил, что сосредоточится "на необходимости активизации роли РФ в регионе и в Ираке, в частности, и активизации экономических отношений в сферах электроэнергии, энергетики и торговли".

"Речь также пойдет о поставках вооружения иракской армии, мы хотим, чтобы у иракской армии было российское оружие, так как на нем они тренируются и знают его хорошо", — добавил аль-Малики.