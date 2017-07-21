Вице-президент Ирака рассказал, что может привести к созданию нового ИГ*
10:1321.07.2017
(обновлено: 10:14 21.07.2017)
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БАГДАД, 21 июл – РИА Новости. Если раскол между шиитами и суннитами в Ираке сохранится, это приведет к созданию нового ИГ*, заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.
"Раскол между суннитами и шиитами остается. Сунниты планируют для себя государство, шииты – для себя, если эти условия останутся, то они в итоге приведут к возникновению нового ИГ с новыми идеями, новыми флагами… призывы к разделению уже звучат в Курдистане и на западе страны, это новый вызов", — заявил аль-Малики в интервью РИА Новости.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:30 мск.
*Террористическая организация, запрещена в России