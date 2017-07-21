Генпрокуратура ДНР завела дело из-за обстрела Донецка

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики завела уголовное дело в отношении командира украинских силовиков, причастного, по данным ведомства, к обстрелу запада Донецка, в результате которого погиб человек, сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что поселок Старомихайловка на западе Донецка в понедельник подвергся обстрелу, один мирный житель погиб, двое были ранены.

"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждено уголовное дело в отношении командира 92 отдельной механизированной бригады ВСУ, который 17 июля 2017 года с целью совершения террористического акта отдал военнослужащим возглавляемого им воинского подразделения приказ об артиллерийском обстреле поселка Старомихайловка", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.