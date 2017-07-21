Аэродром Коса продолжает работать не смотря на землетрясение

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В порту острова Кос выявлены проблемы в результате землетрясения, аэропорт не пострадал и работает нормально, сообщил Афинскому агентству новостей AMNA министр транспорта и инфраструктуры Христос Спиртзис.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 1.31 (время совпадает с московским) между турецким Бодрумом и греческим Косом. Согласно одной из записей в Twitter, погибли семь человек. Власти сообщают о двух погибших и 120 раненых, в основном легко. Погибшие — туристы из Норвегии, сообщают в Twitter.
#κως #kos #seismos pic.twitter.com/5V79QpkxHL— Έκτοπος 👼 Άγγελος (@Daimonas_gr) 21 июля 2017 г.