В Венесуэле один человек погиб при поджоге министерства

МЕХИКО, 21 июл – РИА Новости. Один человек стал жертвой поджога здания министерства среды обитания и жилища в венесуэльском штате Сулия, сообщил в четверг глава ведомства Мануэль Кеведо.

По словам министра, на здание напали вандалы, которых он связал с правыми силами. В эфире канала VTV Кеведо отметил, что в нападении принимали участие порядка 100 человек.

"Они (правые силы) будут разгромлены, потому что есть организованный народ вместе с президентом Николасом Мадуро", — сказал министр.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших с начала акций протеста приближается к 100.