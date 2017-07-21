Директор ЦРУ заявил, что не любит Wikileaks, в отличие от Трампа

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео заявил, что не любит сайт с разоблачениями Wikileaks, в отличие от американского президента Дональда Трампа.

В ходе форума по безопасности в Аспене (штат Колорадо) Помпео спросили, как он прокомментирует фразу Трампа о том, что тот "любит Wikileaks".

"Я не люблю Wikileaks", — ответил Помпео. По его словам, этот сайт "будет бить по Америке любыми возможными способами".

Трамп в свое время одобрил Wikileaks за публикацию писем Джона Подесты, главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон. У ЦРУ собственные счеты с разоблачительным сайтом, который в разное время рассекретил использующиеся ЦРУ инструменты шпионажа в киберпространстве, а также опубликовал служебную переписку госдепартамента и Пентагона. Американские официальные лица обвиняют основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в том, что тот подверг опасности американских военных, Ассанж это отрицает.